Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
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Updated Сегодня, 06:18
В районе пересечения Михаила Нагибина и Текучева произошла авария, которая и спровоцировала заторы. Кроме того, усугубили ситуацию и дорожные работы на Ворошиловском проспекте.
В результате движение на площади Гагарина и близлежащих улицах практически парализовано. Вместе с этим серьезно затруднен проезд по Варфоломеева.
В целом в городе утром в пятницу пробкам присвоили пять баллов из 10 возможных.
Ранее водителей предупредили о пробках из-за ремонта на Большой Садовой в Ростове-на-Дону