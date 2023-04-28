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Авария парализовала движение в районе ЦГБ в Ростове-на-Дону утром 28 апреля

28 апреля 2023, 06:16
Фото: 1MI
Авария парализовала движение в районе ЦГБ в Ростове-на-Дону утром 28 апреля
В Ростове-на-Дону утром в пятницу, 28 апреля, практически невозможно проехать в районе Центральной городской больницы, следует из данных онлайн-карт.

В районе пересечения Михаила Нагибина и Текучева произошла авария, которая и спровоцировала заторы. Кроме того, усугубили ситуацию и дорожные работы на Ворошиловском проспекте.

В результате движение на площади Гагарина и близлежащих улицах практически парализовано. Вместе с этим серьезно затруднен проезд по Варфоломеева.

Авария парализовала движение в районе ЦГБ в Ростове-на-Дону утром 28 апреляАвария парализовала движение в районе ЦГБ в Ростове-на-Дону утром 28 апреля
Авария парализовала движение в районе ЦГБ в Ростове-на-Дону утром 28 апреля
Фото: яндекс карты
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В целом в городе утром в пятницу пробкам присвоили пять баллов из 10 возможных.

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