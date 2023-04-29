Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Rostov.Mk пишет, что предмет обнаружили на пересечении 35-й Линии и улицы Богданова. Говорится, что пришлось перекрыть улицу в целях безопасности.
«Кто-то сообщил правоохранителям, что неизвестные выбросили на улицу похожий на гранату предмет. На месте уже находятся сотрудники полиции», — уточнило издание.
Отмечается, что сейчас идет проверка, а водителей просят проехать по другим улицам. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее появлялась информация, что в Ростове из-за сообщений о минировании эвакуировали несколько судов.