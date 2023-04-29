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Из-за подозрительного предмета полиция оцепила часть 35-й Линии в Ростове 29 апреля

29 апреля 2023, 15:08
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону из-за найденного подозрительного предмета пришлось оцепить одну из улиц в субботу, 29 апреля, сообщают СМИ.

Rostov.Mk пишет, что предмет обнаружили на пересечении 35-й Линии и улицы Богданова. Говорится, что пришлось перекрыть улицу в целях безопасности.

«Кто-то сообщил правоохранителям, что неизвестные выбросили на улицу похожий на гранату предмет. На месте уже находятся сотрудники полиции», — уточнило издание.

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Отмечается, что сейчас идет проверка, а водителей просят проехать по другим улицам. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее появлялась информация, что в Ростове из-за сообщений о минировании эвакуировали несколько судов.

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