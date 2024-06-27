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Подозрительный предмет

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2024
Полиция проверит информацию о трупе у мусорных баков в Ростове-на-Дону
27 июня 2024, 05:52
В Ростове экстренно эвакуировали пятиэтажку на проспекте Стачки. Что там случилось?
9 июня 2024, 11:01
В Ростове из-за подозрительной находки оцепили двор на Жмайлова
6 апреля 2024, 14:25
Коробка в фольге парализовала движение на 2-й Краснодарской в Ростове
В Ростове из-за подозрительной коробки оцепили участок на 2-й Краснодарской, об этом сообщили местные Telegram-каналы.
4 апреля 2024, 14:52
2023
В Ростове-на-Дону усилили антитеррористические меры в преддверии Дня России
В Ростове-на-Дону приняли дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности, сообщили в городской администрации.
10 июня 2023, 07:12
Полиция призвала жителей Ростовской области к бдительности и осторожности
Жителям Ростовской области напомнили, что в случае обнаружения подозрительных предметов нужно обращаться к правоохранителям, сообщили в региональном УМВД.
25 мая 2023, 05:25
Из-за подозрительного предмета полиция оцепила часть 35-й Линии в Ростове 29 апреля
В Ростове-на-Дону из-за найденного подозрительного предмета пришлось оцепить одну из улиц в субботу, 29 апреля, сообщают СМИ.
29 апреля 2023, 15:08

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