Полиция проверит информацию о трупе у мусорных баков в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону на улице Портовой заметили странный объект. Нечто обернутое в плед лежало около мусорных баков возле дома №504. Очевидцы утверждают, что сверток напоминает часть человеческого тела. Кроме того, от него якобы исходит резкий запах.