Полиция проверит информацию о трупе у мусорных баков в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
В Ростове-на-Дону на улице Портовой заметили странный объект. Нечто обернутое в плед лежало около мусорных баков возле дома №504. Очевидцы утверждают, что сверток напоминает часть человеческого тела. Кроме того, от него якобы исходит резкий запах.
Сотрудники полиции отреагировали на данную находку. Информация о находке проверяется.
Отметим, что официального подтверждения данной информации не было.
Ранее в Ростовской области из водоемов достали два трупа.
До этого сотрудники правоохранительных органов решили, как поступить с телами ликвидированных захватчиков из СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Родственники не смогут увидеть заключенных в последний раз.