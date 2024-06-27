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Posted Сегодня, 05:52

Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Полиция проверит информацию о трупе у мусорных баков в Ростове-на-Дону

Полиция проверит информацию о трупе у мусорных баков в Ростове-на-Дону

27 июня 2024, 05:52
Фото: Изображение Midjourney
Полиция проверит информацию о трупе у мусорных баков в Ростове-на-Дону
Житель Ростова-на-Дону обнаружил возле мусорных баков подозрительный сверток. Ростовчанин предположил, что это может быть труп, информируют паблики.

В Ростове-на-Дону на улице Портовой заметили странный объект. Нечто обернутое в плед лежало около мусорных баков возле дома №504. Очевидцы утверждают, что сверток напоминает часть человеческого тела. Кроме того, от него якобы исходит резкий запах.

Сотрудники полиции отреагировали на данную находку. Информация о находке проверяется.

Отметим, что официального подтверждения данной информации не было.

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Ранее в Ростовской области из водоемов достали два трупа.

До этого сотрудники правоохранительных органов решили, как поступить с телами ликвидированных захватчиков из СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Родственники не смогут увидеть заключенных в последний раз.

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