rostovgazeta.ru
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Труп

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Декабрь
Труп 25-летнего парня нашли в Ростовской области
В Ростовской области нашли тело 25-летнего парня, пропавшего без вести. О местонахождении Сергея П. не было ничего известно больше двух недель.
5 декабря, 18:27
Ноябрь
Жительница Таганрога вернулась домой в день своих похорон
Удивительная история случилась в городе Таганроге Ростовской области в начале октября. Все началось с супружеской ссоры в семье Полозовых, после которой 44-летняя Ольга ушла из дома, не взяв даже телефон.
1 ноября, 18:52
Октябрь
Разложившийся труп велосипедиста нашли у детского лагеря в Ростовской области
28 октября, 13:31
Итоги пятницы: на Дону сбили опасный шар, а в Ростове построят крематорий
25 октября, 16:54
Сентябрь
В Ростовской области Следком начал проверку после гибели инвалидов в пожаре
16 сентября, 16:56
Сбежавшего с места смертельного ДТП водителя нашли мертвым под Ростовом
6 сентября, 18:12
Жители Ростова-на-Дону нашли на улице труп
3 сентября, 11:31
Июль
В Ростовской области из пруда достали труп мужчины
В Ростовской области вода вновь унесла жизнь человека. Спасатели вытащили из пруда труп мужчины, сообщает региональное МЧС.
23 июля, 13:44
Июнь
В Ростове-на-Дону на улице обнаружили тело человека
27 июня, 07:58
Полиция проверит информацию о трупе у мусорных баков в Ростове-на-Дону
27 июня, 05:52
Май
В Ростовской области нашли тело шестиклассника
20 мая, 19:29
Ростовчане нашли труп мужчины напротив ипподрома
В Ростове-на-Дону в переулке Университетский в среду, 15 мая, обнаружили тело мужчины, сообщили очевидцы в Telegram.
15 мая, 13:16
Март
Житель Ростовской области во время субботника нашел труп
21 марта, 04:59
Труп мужчины со съеденными руками обнаружили в лесополосе в Ростовской области
В Ростовской области нашли труп с обглоданными дикими животными руками, об этом сообщили донские СМИ.
20 марта, 09:18
Труп 18-летнего парня прибило к берегу реки в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на берегу реки Темерник обнаружили тело 18-летнего парня, сообщает Donday.
4 марта, 12:25
Январь
Труп обнаженной женщины нашли во дворе многоэтажки в Ростове
В Ростове молодую женщину нашли мертвой у лестницы в подвал, об этом сообщили донские СМИ.
31 января, 09:50
Трупный яд умершего соседа затопил квартиру в центре Ростова
В Ростове в квартире на Ворошиловском обнаружили труп мужчины, который ушел в запой после развода и умер в одиночестве, об этом сообщил местный Telegram-канал.
30 января, 14:39
Труп неизвестного мужчины обнаружили на проспекте Стачки в Ростове
В Ростове ищут родных неизвестного мужчины, который внезапно умер на проспекте Стачки, об этом сообщили в местном Telegram-канале.
20 января, 12:52
Жители Азова заявили о найденном трупе на территории зернового терминала
В Азове на территории зернового терминала обнаружили тело одного из сотрудников, сообщили местные жители в соцсетях.
17 января, 06:57
Мужчина выпал из окна дома и погиб в Ростове-на-Дону
7 января, 09:16

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