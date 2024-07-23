В Ростовской области из пруда достали труп мужчины

23 июля стало известно о еще одной гибели человека на воде в Ростовской области. В Шахтах в акватории пруда «20 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» обнаружили тело мужчины. Личность утопленника и обстоятельства смерти пока что неизвестны.