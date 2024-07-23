В Ростовской области из пруда достали труп мужчины

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
23 июля стало известно о еще одной гибели человека на воде в Ростовской области. В Шахтах в акватории пруда «20 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» обнаружили тело мужчины. Личность утопленника и обстоятельства смерти пока что неизвестны.
Полицейские уже проводят следственные мероприятия.
Сотрудники МЧС напоминают, что нельзя оставлять детей одних близ водоемов, заплывать за различные ограждения, игнорировать знаки на берегу и плавать в нетрезвом состоянии.
Ранее в Ростове-на-Дону водолазы сутки искали тело утонувшего подростка. 15-летний молодой человек вместе с мамой пошел купаться на реку и в один момент просто пропал из виду.