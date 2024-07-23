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Published Сегодня, 13:44

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Updated Сегодня, 13:46

В Ростовской области из пруда извлекли тело мужчины

В Ростовской области из пруда достали труп мужчины

23 июля 2024, 13:44
Фото: 57.mchs.gov.ru / для иллюстрации
В Ростовской области из пруда извлекли тело мужчины
В Ростовской области вода вновь унесла жизнь человека. Спасатели вытащили из пруда труп мужчины, сообщает региональное МЧС.

23 июля стало известно о еще одной гибели человека на воде в Ростовской области. В Шахтах в акватории пруда «20 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» обнаружили тело мужчины. Личность утопленника и обстоятельства смерти пока что неизвестны.

Полицейские уже проводят следственные мероприятия.

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Сотрудники МЧС напоминают, что нельзя оставлять детей одних близ водоемов, заплывать за различные ограждения, игнорировать знаки на берегу и плавать в нетрезвом состоянии.

Ранее в Ростове-на-Дону водолазы сутки искали тело утонувшего подростка. 15-летний молодой человек вместе с мамой пошел купаться на реку и в один момент просто пропал из виду.

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