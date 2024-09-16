rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Пруд

Выбрать дату
Сентябрь
Автобус с пассажирами и собакой упал со склона в пруд в Новочеркасске
16 сентября, 08:54
Июль
В Минприроды подтвердили гибель рыбы в пруду на Каменке Ростова-на-Дону
Специалисты Минприроды отреагировали на сообщение о гибели рыбы в одном из прудов Ростова-на-Дону, сообщает региональное ведомство.
26 июля, 13:58
В Ростове-на-Дону в пруду на Каменке произошел массовый мор рыбы
В Ростове-на-Дону в одном из местных прудов погибло большое количество рыбы, сообщает телеграм-канал «Ростов Главный».
25 июля, 06:59
В Ростовской области из пруда достали труп мужчины
В Ростовской области вода вновь унесла жизнь человека. Спасатели вытащили из пруда труп мужчины, сообщает региональное МЧС.
23 июля, 13:44
Июнь
Жители Волгодонска задыхаются от вони дохлой рыбы в пруду
В Волгодонске массово погибла рыба. Жители микрорайона жалуются на сильную вонь около водоема, сообщает местный паблик.
20 июня, 10:42
Апрель
Под Ростовом срочно продают землю рядом с рекой и прудом за 15 млн рублей
13 апреля, 13:40
Март
В Ростове художники массово продают свои картины за миллионы рублей
30 марта, 14:27
В Ростовской области продают пруд с рыбой колоссальных размеров
19 марта, 17:03
Пруд за 12 млн рублей пытаются продать в Ростовской области
8 марта, 07:53

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика