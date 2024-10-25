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Труп человека

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2024
Итоги пятницы: на Дону сбили опасный шар, а в Ростове построят крематорий
25 октября 2024, 16:54
В Ростовской области из пруда достали труп мужчины
В Ростовской области вода вновь унесла жизнь человека. Спасатели вытащили из пруда труп мужчины, сообщает региональное МЧС.
23 июля 2024, 13:44
В Ростове-на-Дону на улице обнаружили тело человека
27 июня 2024, 07:58
Полиция проверит информацию о трупе у мусорных баков в Ростове-на-Дону
27 июня 2024, 05:52
2023
Труп 17-летнего подростка нашли на остановке в Ростовской области
В поселке Быстрогорский Ростовской области был обнаружен труп молодого человека, сообщает телеграм-канал «Тацинская сегодня».
10 декабря 2023, 06:44
Стали известны подробности гибели военного, тело которого нашли в Ростовской области
21 августа 2023, 17:07
Изувеченный труп военного нашли на грунтовой дороге Ростовской области
21 августа 2023, 16:28
Труп мужчины нашли под окнами дома на Коммунистическом в Ростове
В Ростове на Западном нашли тело умершего мужчины, пишут СМИ.
13 июля 2023, 08:14
В Ростовской области к берегу реки прибило труп женщины, пропавшей в апреле
В Ростовской области нашли мертвой пожилую женщину, пропавшую в конце апреля, подробностями дела поделились в СМИ.
15 июня 2023, 12:47
Труп мужчины нашли на улице в Ростове-на-Дону днем 11 мая
В Ростове-на-Дону в четверг, 11 мая, на улице обнаружили тело мужчины, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».
11 мая 2023, 10:22

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