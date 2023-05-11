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Труп мужчины нашли на улице в Ростове-на-Дону днем 11 мая

11 мая 2023, 10:22
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Труп мужчины нашли на улице в Ростове-на-Дону днем 11 мая
В Ростове-на-Дону в четверг, 11 мая, на улице обнаружили тело мужчины, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы рассказали, что в районе торгового центра «Сокол» стало плохо мужчине, из-за чего вызвали скорую. Однако к моменту приезда медиков ростовчанин скончался.

Пользователи в комментариях выразили соболезнования из-за случившегося. Официальной информации об смерти человека не поступало, она уточняется.

Труп мужчины был найден 30 апреля на остановке на улице Богданова в Ростове-на-Дону
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«Жизнь конечна. Помните об этом», — заявили местные жители в соцсетях.

Ранее в Ростове молодой мотоциклист упал в обрыв и погиб на проспекте Стачки 5 мая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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