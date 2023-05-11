Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Очевидцы рассказали, что в районе торгового центра «Сокол» стало плохо мужчине, из-за чего вызвали скорую. Однако к моменту приезда медиков ростовчанин скончался.
Пользователи в комментариях выразили соболезнования из-за случившегося. Официальной информации об смерти человека не поступало, она уточняется.
«Жизнь конечна. Помните об этом», — заявили местные жители в соцсетях.
Ранее в Ростове молодой мотоциклист упал в обрыв и погиб на проспекте Стачки 5 мая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.