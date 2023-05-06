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В Ростове молодой мотоциклист упал в обрыв и погиб на проспекте Стачки 5 мая

6 мая 2023, 09:15
Фото: ГИБДД
Мотоциклист сорвался с обрыва и погиб в Ростове
Водитель мотоцикла «Ява 350» не справился с управлением и сорвался с обрыва в Ростове, сообщили в ГИБДД.

Несчастный случай произошел накануне 5 мая. Рано утром 28-летний мотоциклист двигался в сторону проспекта Стачки по переулку Отечественный. Пока не удалось установить, что стало причиной его съезда в обрыв.

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Сообщается, что водитель байка получил травмы не совместимые с жизнью. Он умер до приезда скорой помощи.

Ранее в Ростове скончался байкер, который на своем мотоцикле врезался в иномарку на «Южном подъезде к аэропорту Платов». При этом на мотоциклисте была вся необходимая экипировка.

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