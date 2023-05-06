В Ростове молодой мотоциклист упал в обрыв и погиб на проспекте Стачки 5 мая

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Несчастный случай произошел накануне 5 мая. Рано утром 28-летний мотоциклист двигался в сторону проспекта Стачки по переулку Отечественный. Пока не удалось установить, что стало причиной его съезда в обрыв.
Сообщается, что водитель байка получил травмы не совместимые с жизнью. Он умер до приезда скорой помощи.
Ранее в Ростове скончался байкер, который на своем мотоцикле врезался в иномарку на «Южном подъезде к аэропорту Платов». При этом на мотоциклисте была вся необходимая экипировка.