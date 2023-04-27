Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
По словам автора, оказалась повреждена труба, из которой пошли потоки горячей воды. Он рассказал, что это продолжалось в течение дня.
В комментариях пользователи написали, что за эту утечку воды будут платить горожане.
«Не пойму, горячая вода есть, что опять не так?», — пошутили ростовчане в комментариях.
«Приходите сюда со своей ванной», — сообщили горожане.
Ранее кипятком затопило улицу Пушкинскую в Ростове днем 20 апреля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.