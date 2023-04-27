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Улицу в Ростове-на-Дону топит кипятком с 26 апреля из-за аварии

27 апреля 2023, 05:12
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии улицу Нижегородскую начало подтапливать горячей водой, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

По словам автора, оказалась повреждена труба, из которой пошли потоки горячей воды. Он рассказал, что это продолжалось в течение дня.

В комментариях пользователи написали, что за эту утечку воды будут платить горожане.

Кипятком затопило улицу Пушкинскую в Ростове днем 20 апреля
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«Не пойму, горячая вода есть, что опять не так?», — пошутили ростовчане в комментариях.

«Приходите сюда со своей ванной», — сообщили горожане.

Ранее кипятком затопило улицу Пушкинскую в Ростове днем 20 апреля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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