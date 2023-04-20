Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Telegram-канал 161.ру пишет, что в четверг, 20 апреля, на пересечении Пушкинской и Чехова появились настоящие реки из кипятка. А образовавшийся пар значительно ограничил видимость на этом участке.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. Но коммунальные аварии с подтоплением территорий в городе происходят не в первый раз.
Добавим, что в этот же день улица Батуринская в Ростове-на-Дону ушла под воду из-за ливней. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.