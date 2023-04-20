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Кипятком затопило улицу Пушкинскую в Ростове днем 20 апреля

20 апреля 2023, 13:55
Фото: ТГ канал news161ru
В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии улицу Пушкинскую затопило кипятком, говорится в соцсетях.

Telegram-канал 161.ру пишет, что в четверг, 20 апреля, на пересечении Пушкинской и Чехова появились настоящие реки из кипятка. А образовавшийся пар значительно ограничил видимость на этом участке.

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Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. Но коммунальные аварии с подтоплением территорий в городе происходят не в первый раз.

Добавим, что в этот же день улица Батуринская в Ростове-на-Дону ушла под воду из-за ливней. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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