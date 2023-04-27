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Мотоциклист погиб, влетев в иномарку, рядом с Платовым в Ростове

27 апреля 2023, 07:04
Фото: 1MI
Мотоциклист погиб, влетев в иномарку, рядом с Платовым в Ростове

На трассе под аэропортом Платов 48-летний мотоциклист погиб в ДТП 26 апреля

48-летний мотоциклист погиб в результате ДТП в Ростове, сообщили в ГИБДД России по региону.

Смертельное ДТП произошло в Ростове на «Южном подъезде к аэропорту Платов». 48-летний водитель мотоцикла Suzuki не выдержал безопасную дистанцию и на полной скорости влетел в Renault Symbol.

Травмы, полученные мотоциклистом, оказались несовместимы с жизнью. Он скончался, не дождавшись приезда скорой помощи. 30-летний водитель иномарки в ходе ДТП не пострадал.

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Сообщается, что погибший мотоциклист был в мотошлеме и необходимой экипировке.

Ранее подросток на мотоцикле влетел в машину ДПС в Ростове. Инцидент произошел на Театральной площади города. К счастью, сам школьник и инспектор, находившийся в машине, не пострадали.

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