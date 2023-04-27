Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Смертельное ДТП произошло в Ростове на «Южном подъезде к аэропорту Платов». 48-летний водитель мотоцикла Suzuki не выдержал безопасную дистанцию и на полной скорости влетел в Renault Symbol.
Травмы, полученные мотоциклистом, оказались несовместимы с жизнью. Он скончался, не дождавшись приезда скорой помощи. 30-летний водитель иномарки в ходе ДТП не пострадал.
Сообщается, что погибший мотоциклист был в мотошлеме и необходимой экипировке.
Ранее подросток на мотоцикле влетел в машину ДПС в Ростове. Инцидент произошел на Театральной площади города. К счастью, сам школьник и инспектор, находившийся в машине, не пострадали.