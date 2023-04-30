Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Ростовские следователи изучают обстоятельства убийства 8-месячной девочки. Подозреваемыми по делу проходят ее 33-летний отец и 23-летняя мать. Сейчас пара задержана.
По предварительной версии, убийство они совершили 28 апреля в своей квартире. Родители нанесли девочке телесные повреждения, из-за которых она умерла. Затем останки ребенка они спрятали в морозилку. Чтобы отвести от себя подозрения, мать девочки позвонила в полицию и заявила, что ее дочь якобы похитили неизвестные. Однако прибывшие на место полицейские нашли останки малышки и другие доказательства вины родителей.
Также Следком опубликовал фото из квартиры, где произошло преступление.
Следственные действия продолжаются.
Ранее СМИ писали, что семья не вызывала подозрений у соседей. Мать девочки регулярно посещала с ней врачей. Психическое здоровье родителей также не вызывало сомнений о окружающих.