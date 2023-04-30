По предварительной версии, убийство они совершили 28 апреля в своей квартире. Родители нанесли девочке телесные повреждения, из-за которых она умерла. Затем останки ребенка они спрятали в морозилку. Чтобы отвести от себя подозрения, мать девочки позвонила в полицию и заявила, что ее дочь якобы похитили неизвестные. Однако прибывшие на место полицейские нашли останки малышки и другие доказательства вины родителей.