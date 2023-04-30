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Опубликованы фото из квартиры, где нашли труп убитого родителями младенца в Ростове

30 апреля 2023, 09:09
Фото: 1MI
В Ростове молодую пару подозревают в расправе над 8-месячной дочерью
Эксперты продолжают изучать место расправы над 8-месячной девочкой в Ростове, рассказали в региональном управлении СК РФ.

Ростовские следователи изучают обстоятельства убийства 8-месячной девочки. Подозреваемыми по делу проходят ее 33-летний отец и 23-летняя мать. Сейчас пара задержана.

По предварительной версии, убийство они совершили 28 апреля в своей квартире. Родители нанесли девочке телесные повреждения, из-за которых она умерла. Затем останки ребенка они спрятали в морозилку. Чтобы отвести от себя подозрения, мать девочки позвонила в полицию и заявила, что ее дочь якобы похитили неизвестные. Однако прибывшие на место полицейские нашли останки малышки и другие доказательства вины родителей.

Также Следком опубликовал фото из квартиры, где произошло преступление.

Следственные действия продолжаются.

Ранее СМИ писали, что семья не вызывала подозрений у соседей. Мать девочки регулярно посещала с ней врачей. Психическое здоровье родителей также не вызывало сомнений о окружающих.

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#Алина Заярная#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Происшествия#Ростов-на-Дону#Убийство ребенка в Ростове#Следственное управление СК РФ по Ростовской области
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