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Published Сегодня, 07:58

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В Ростове-на-Дону на улице обнаружили тело человека

В Ростове-на-Дону на улице обнаружили тело человека

27 июня 2024, 07:58
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на улице обнаружили тело человека
В Первомайском районе Ростова-на-Дону во дворе одного из домов местные жители обнаружили бездыханное тело человека, сообщили очевидцы в Сети.

В Ростове-на-Дону в Первомайском районе нашли мертвого человека. Тело лежало во дворе недалеко от дома 10/4 по улице Штахановского. Очевидцы рассказали, что ростовчанин скончался от эпилепсии. Тело накрыли пакетом.

Отметим, что сотрудники полиции не давали комментариев по этому поводу. Официального подтверждения нет.

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Ранее в Таганроге на местном кладбище нашли голову пенсионера. Позже полицейские обнаружили его тело в собственном доме в ванной. В отношении предполагаемого убийцы — знакомого погибшего, возбудили уголовное дело.

До этого тело мужчины нашли в одной из квартир Ростова-на-Дону. У трупа была сильно размозжена голова.

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