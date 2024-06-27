В Ростове-на-Дону на улице обнаружили тело человека

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:00
В Ростове-на-Дону в Первомайском районе нашли мертвого человека. Тело лежало во дворе недалеко от дома 10/4 по улице Штахановского. Очевидцы рассказали, что ростовчанин скончался от эпилепсии. Тело накрыли пакетом.
Отметим, что сотрудники полиции не давали комментариев по этому поводу. Официального подтверждения нет.
Ранее в Таганроге на местном кладбище нашли голову пенсионера. Позже полицейские обнаружили его тело в собственном доме в ванной. В отношении предполагаемого убийцы — знакомого погибшего, возбудили уголовное дело.
До этого тело мужчины нашли в одной из квартир Ростова-на-Дону. У трупа была сильно размозжена голова.