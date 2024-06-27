В Ростове-на-Дону на улице обнаружили тело человека

В Ростове-на-Дону в Первомайском районе нашли мертвого человека. Тело лежало во дворе недалеко от дома 10/4 по улице Штахановского. Очевидцы рассказали, что ростовчанин скончался от эпилепсии. Тело накрыли пакетом.