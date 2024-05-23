В Ростове осудят бездомного, который заживо сжег приятеля в гараже

Происшествие случилось в ноябре прошлого года в одном из гаражей на проспекте Буденновском. Двое бездомных выпивали внутри гаража. В какой-то моменте между ними вспыхнула ссора. Один из мужчин вышел из гаража, запер его и поджег. Находящийся внутри человек сгорел заживо.