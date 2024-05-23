В Ростове осудят бездомного, который заживо сжег приятеля в гараже

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Происшествие случилось в ноябре прошлого года в одном из гаражей на проспекте Буденновском. Двое бездомных выпивали внутри гаража. В какой-то моменте между ними вспыхнула ссора. Один из мужчин вышел из гаража, запер его и поджег. Находящийся внутри человек сгорел заживо.
Преступника удалось задержать. В отношении него возбудили уголовное дело. Его расследование уже завершено. Теперь судьбу обвиняемого решит суд.
Ранее сообщалось, что участника «Давай поженимся» из Ростовской области будут судить за убийство. Преступление он совершил в 2014 году, а на шоу попал в 2019 году.