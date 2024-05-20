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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Участника «Давай поженимся» из Ростовской области будут судить за убийство

Участника «Давай поженимся» из Ростовской области будут судить за убийство

20 мая 2024, 12:05
Фото: Первый канал/Добросовестное использование/wikimedia.org
Участника «Давай поженимся» из Ростовской области будут судить за убийство
Жителя Ростовской области, который участвовал в телепередаче «Давай поженимся», обвиняют в убийстве, сообщает РИА «Новости».

По информации следствия, в 2014 году под Луганском он и его знакомый направлялись в Краснодонск и решили у двух прохожих узнать, в каком направлении ехать. Увидев, что у одного из мужчин есть ценности, водитель и пассажир, угрожая оружием, посадили его в автомобиль и увезли в лес.

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Издание пишет, что там подозреваемый расстрелял мужчину, спрятал тело, после чего покинул место происшествия. Личность преступника была установлена, однако задержать его получилось в 2024 году в донском регионе

А теперь все материалы передали в суд для рассмотрения. По информации издания, фигурант в 2019 году он участвовал в известном телешоу «Давай поженимся», однако невеста выбрала другого человека.

Ранее стало известно, за что расчленили и сожгли двух мужчин в Ростовской области.

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