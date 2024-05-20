Участника «Давай поженимся» из Ростовской области будут судить за убийство

По информации следствия, в 2014 году под Луганском он и его знакомый направлялись в Краснодонск и решили у двух прохожих узнать, в каком направлении ехать. Увидев, что у одного из мужчин есть ценности, водитель и пассажир, угрожая оружием, посадили его в автомобиль и увезли в лес.