Участника «Давай поженимся» из Ростовской области будут судить за убийство

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
По информации следствия, в 2014 году под Луганском он и его знакомый направлялись в Краснодонск и решили у двух прохожих узнать, в каком направлении ехать. Увидев, что у одного из мужчин есть ценности, водитель и пассажир, угрожая оружием, посадили его в автомобиль и увезли в лес.
Издание пишет, что там подозреваемый расстрелял мужчину, спрятал тело, после чего покинул место происшествия. Личность преступника была установлена, однако задержать его получилось в 2024 году в донском регионе
А теперь все материалы передали в суд для рассмотрения. По информации издания, фигурант в 2019 году он участвовал в известном телешоу «Давай поженимся», однако невеста выбрала другого человека.
Ранее стало известно, за что расчленили и сожгли двух мужчин в Ростовской области.