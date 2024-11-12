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Обнаружено тело

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2024
Погибшим нашли 17-летнего подростка, пропавшего в Ростове два месяца назад
12 ноября, 10:40
Сбежавшего с места смертельного ДТП водителя нашли мертвым под Ростовом
6 сентября, 18:12
Следком выясняет причины пожара в мебельном цеху в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону следователи устанавливают причины и обстоятельства возгорания в мебельном цеху на Горсоветской, сообщает региональный Следственный комитет.
19 июля, 08:21
В Ростове-на-Дону на улице обнаружили тело человека
27 июня, 07:58
2023
Под окнами дома в жилом комплексе в Ростове нашли тело молодой девушки
Девушка выпала из окна многоэтажки в ​Пролетарском районе Ростова-на-Дону, сообщают очевидцы в соцсетях.
26 ноября 2023, 07:05
Тело повешенной школьницы нашли в шкафу в Ростовской области
В Ростовской области в квартире обнаружили тело 14-летней девушки, сообщают СМИ.
7 июля 2023, 12:53

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