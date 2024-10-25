Итоги пятницы: на Дону сбили опасный шар, а в Ростове построят крематорий

Posted 25 октября, 16:54
Published 25 октября, 16:54
Modified 25 октября, 16:56
Updated 25 октября, 16:56
В Ростове-на-Дону возведут крематорий и колумбарные стены на 11,2 тысячи мест. Строительство пройдет в рамках проекта по расширению «Ростовского» кладбища. На выполнение работ выделят примерно 644 миллиона рублей.
Отметим, что «Ростовское» кладбище было открыто в 2019 году. За пять лет оно заполнилось на 98%, но благодаря созданию второй очереди погоста и строительству крематория некрополь продолжит обеспечивать население города ритуальными услугами.
В ночь на 25 октября на территории Ростовской области военные засекли вражеский малоразмерный воздушный шар. Беспилотный аппарат был успешно перехвачен.
Добавим, что такие беспилотники представляют собой резиновый или пластиковый шар с грузом, в котором размещены аппаратура и балласт. Однако по внешнему виду шары почти не отличаются от метеозондов, используемых для сбора данных о погоде.
23 октября в Ростовской области на борту круизного теплохода «Нижнекамск» нашли труп капитана-механика. В момент обнаружения судно находилось на 2996 километре реки Дон.
По факту инцидента проведут расследование. Им займется компания ООО «Кама-Круиз» и краевая Госинспекция труда. Затем материалы с результатами проверки передадут следственным органам.
Отметим, что детали гибели члена экипажа пока неизвестны.