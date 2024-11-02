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Террористическая атака

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Ноябрь
В Ростовской области бушует шторм, а сливочное масло становится дорогим деликатесом
2 ноября, 17:21
Октябрь
Минобороны РФ сообщило о попытке террористической атаки в Азовском море
Накануне вечером, 30 октября, в Азовском море пресекли попытку террористического акта с применением дронов, сообщает Министерство обороны России.
31 октября, 05:40
Минобороны РФ сообщило о террористической атаке на Ростовскую область
В ночь на 30 октября в Ростовской области отразили атаку террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа. Минобороны РФ рассказали, сколько дронов удалось сбить.
30 октября, 05:10
«Грохот во всем городе»: инверсионные следы испугали жителей Ростова 27 октября
27 октября, 14:54
Итоги пятницы: на Дону сбили опасный шар, а в Ростове построят крематорий
25 октября, 16:54
В Ростове погибли сотни деревьев, а жителей пугают беспилотниками и лютым морозом
23 октября, 17:45
В Ростове осудили мужчину, устроившего три теракта вместе с соседом
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону осудил украинца сразу по четырем статьям за организацию трех терактов, сообщает Генпрокуратура РФ.
23 октября, 15:56
Террористическую атаку отразили военные в Ростовской области
23 октября, 05:00
Губернатор сообщил о ночной атаке БПЛА на Новошахтинск
23 октября, 03:09
Итоги понедельника: в Ростовской области освободили рабов и пережили атаку дронов
21 октября, 15:46
В Минобороны РФ атаку на Ростовскую область назвали террористической
В Министерстве обороны РФ заявили, что в Ростовской области отразили террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа.
21 октября, 05:32
Военные сообщили о попытке террористической атаки на Ростовскую область
Министерство обороны РФ отчиталось, что за ночь 19 октября на территории страны были уничтожены 16 беспилотных летательных аппаратов.
19 октября, 05:24
В Ростове рассмотрят дело командира ВСУ, приказавшего сбить самолет над Кубанью
18 октября, 17:48
Силами ПВО отразили атаку 16 беспилотников над Азовским морем
Над акваторией Азовского моря силами противовоздушной обороны перехватили 16 беспилотников, сообщает Минобороны РФ.
12 октября, 07:08
Минобороны РФ сообщило о попытке террористической атаки в Ростовской области
Сотрудники министерства обороны России заявили, что в Ростовской области пресекли попытку террористической атаки сопредельного государства, следует из опубликованной информации ведомства.
11 октября, 05:22
Минобороны РФ назвало атаку БПЛА на Ростовскую область террористической
10 октября, 05:53
В Минобороны РФ заявили о попытке террористической атаки в Ростовской области
Ночью 9 октября в Ростовской области пресекли попытку террористической атаки, сообщает Министерство обороны России.
9 октября, 05:41
Силами ПВО уничтожили пять беспилотников над Азовским морем
Над акваторией Азовского моря перехватили пять беспилотников, о попытке террористической атаки на Россию сообщает Минобороны РФ.
4 октября, 05:54
Военные сообщили о попытке террористической атаки в Ростовской области 4 октября
В Ростовской области с помощью ПВО пресекли террористическую атаку с применением беспилотников, сообщает Министерство обороны РФ.
4 октября, 05:05
Сентябрь
«Возле моей хаты сбили!»: жители Ростовской области рассказали о ночной атаке БПЛА
29 сентября, 10:12

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