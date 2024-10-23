В Ростове осудили мужчину, устроившего три теракта вместе с соседом

Posted 23 октября, 15:56
Published 23 октября, 15:56
Modified 23 октября, 15:58
Updated 23 октября, 15:58
Известно, что в 2023 году мужчина вступил в террористическую организацию. Он согласился устроить ряд терактов и уговорил знакомого помочь ему с выполнением миссии. Вдвоем они раздобыли самодельные бомбы, которые находились в тайнике. С апреля по июнь злоумышленники подорвали три локомотива на территории депо «Мелитопольской железной дороги».
После задержания подрывник заключил с правоохранительными органами досудебное соглашение о сотрудничестве. Военный суд Ростова признал его виновным по части 2 статьи 205.4 УК РФ, части 1.1 статьи 205.1 УК РФ, пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ и части 4 статьи 222.1 УК РФ. Преступник получил 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшихся — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он выплатит штраф 500 тысяч рублей.
Ранее в Ростове осудили вербовщика террористов, прятавшего в колесе взрывчатку.