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Posted 16 октября, 09:18

Published 16 октября, 09:18

Modified 16 октября, 09:20

Updated 16 октября, 09:20

В Ростове осудили вербовщика террористов, прятавшего в колесе взрывчатку

В Ростове осудили вербовщика террористов, прятавшего в колесе взрывчатку

16 октября 2024, 09:18
Фото: 1MI
В Ростове осудили вербовщика террористов, прятавшего в колесе взрывчатку
В Ростовской области гражданина Украины осудили по террористическим статьям, сообщили в региональной прокуратуре.

Южный окружной военный суд огласил вердикт украинцу Дмитрию Кравцову. Мужчину судили сразу по нескольким статьям, среди которых участие в террористическом сообществе, незаконное хранение взрывчатки и подготовка у теракту.

По версии следствия, в 2022 году Кравцов начал сотрудничать с террористами. Они продумали план теракта в Запорожской области. Также мужчина искал других людей для участия в запрещённом сообществе и собрал сведения об обстановке в регионе.

Для совершения теракта Кравцову передали автомобильное колесо со спрятанными внутри взрывчаткой и взрывными устройствами. Колесо он спрятал в гараже в Бердянске. Но претворить преступление в жизнь не смог, поскольку был задержан российскими силовиками.

Кравцова признали виновным и назначили ему 15 лет лишения свободы и штраф в 500 тысяч рублей.

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Ранее жительницу Украины осудили в Ростове за попытку взорвать избирательный участок.

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