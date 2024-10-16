В Ростове осудили вербовщика террористов, прятавшего в колесе взрывчатку

Posted 16 октября, 09:18
Published 16 октября, 09:18
Modified 16 октября, 09:20
Updated 16 октября, 09:20
Южный окружной военный суд огласил вердикт украинцу Дмитрию Кравцову. Мужчину судили сразу по нескольким статьям, среди которых участие в террористическом сообществе, незаконное хранение взрывчатки и подготовка у теракту.
По версии следствия, в 2022 году Кравцов начал сотрудничать с террористами. Они продумали план теракта в Запорожской области. Также мужчина искал других людей для участия в запрещённом сообществе и собрал сведения об обстановке в регионе.
Для совершения теракта Кравцову передали автомобильное колесо со спрятанными внутри взрывчаткой и взрывными устройствами. Колесо он спрятал в гараже в Бердянске. Но претворить преступление в жизнь не смог, поскольку был задержан российскими силовиками.
Кравцова признали виновным и назначили ему 15 лет лишения свободы и штраф в 500 тысяч рублей.