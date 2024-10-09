Суд в Ростове дал четверым террористам 44 года колонии на всех

Террористов признали виновными и приговорили к реальному сроку. Больше всего дали Ахмедову — 20 лет строгого режима, включая пять первых лет — в тюрьме. Ибрагимов получил 10 лет строгого режима, в том числе четыре года — в тюрьме. Гашимов отправится в колонию строгого режима на семь с половиной лет, а Алиев — на семь лет и три дня в колонию особого режима.