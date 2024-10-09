Суд в Ростове дал четверым террористам 44 года колонии на всех

Posted 9 октября, 20:19
Published 9 октября, 20:19
Modified 9 октября, 22:53
Updated 9 октября, 22:53
Фигурантами уголовного дела по статьям, связанным с терроризмом, стали четверо человек. Все обвинялись в участии в террористическом сообществе. Кроме того, двоим из них вменяли содействие террористической деятельностью, а одному еще и создание самого террористического сообщества.
По версии следствия, подсудимые уже отбывали наказание в исправительной колонии. В 2008–2011 годах они вступили в ТС и стали активно распространять экстремистскую и террористическую идеологию среди заключенных. Главным был Арбахан Ахмедов. Остальные трое, — Руслан Ибрагимов, Алисултан Алиев и Султан Гашимов, — помогали в деятельности сообщества.
В 2019 и 2020 годах Ахмедов и Ибрагимов, являясь старшими среди других участников, проводили занятия по изучению идеологию и практики терроризма. Затем Ахмедов занялся разработкой плана и подготовкой подчиненных к совершению террористических преступлений. А весной 2020 года Ибрагимов завербовал еще одного осужденного в их сообщество.
Террористов признали виновными и приговорили к реальному сроку. Больше всего дали Ахмедову — 20 лет строгого режима, включая пять первых лет — в тюрьме. Ибрагимов получил 10 лет строгого режима, в том числе четыре года — в тюрьме. Гашимов отправится в колонию строгого режима на семь с половиной лет, а Алиев — на семь лет и три дня в колонию особого режима.
Приговор в законную силу ещё не вступил и может быть обжалован.
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