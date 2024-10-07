Жительницу Украины осудили в Ростове за попытку взорвать избирательный участок

Женщине поручили забрать содержимое и взорвать избирательный участок утром 27 сентября. За неделю до назначенной даты она нашла все необходимое и отнесла в родительскую квартиру. Когда пришло время действовать, она положила самодельную бомбу рядом с избирательным участком и вернулась за пультом. Стоило женщине снова появиться на месте запланированного взрыва, как ее задержали правоохранители.