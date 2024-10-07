Жительницу Украины осудили в Ростове за попытку взорвать избирательный участок

Posted 7 октября, 19:30
Published 7 октября, 19:30
Modified 7 октября, 19:32
Updated 7 октября, 19:32
Женщину обвиняли по двум статьям: «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет» и «Покушение на террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».
Инцидент произошел летом 2022 года. Как выяснило следствие, в конце августа женщина познакомилась в Запорожье с человеком, который действовал от имени иностранных спецслужб. Она согласилась на предложение о сотрудничестве, и через месяц едва не взорвала здание избирательного участка рядом с Приморской районной администрацией.
Примерно 20–21 сентября она, будучи в Мариуполе, вышла на связь с куратором. Он в мессенджере рассказал, где лежит тайник с самодельным взрывным устройством и дистанционный пульт.
Женщине поручили забрать содержимое и взорвать избирательный участок утром 27 сентября. За неделю до назначенной даты она нашла все необходимое и отнесла в родительскую квартиру. Когда пришло время действовать, она положила самодельную бомбу рядом с избирательным участком и вернулась за пультом. Стоило женщине снова появиться на месте запланированного взрыва, как ее задержали правоохранители.
Женщину признали виновной и приговорили к восьми годам колонии общего режима. В суде уточнили, что решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Ранее ФСБ задержала ростовчанку, которую подозревают в финансировании Вооруженных сил Украины.