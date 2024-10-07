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Posted 7 октября, 19:30

Published 7 октября, 19:30

Modified 7 октября, 19:32

Updated 7 октября, 19:32

Навальную осудили в Ростове на 8 лет за попытку взорвать избирательный участок

Жительницу Украины осудили в Ростове за попытку взорвать избирательный участок

7 октября 2024, 19:30
Фото: 1MI
Навальную осудили в Ростове на 8 лет за попытку взорвать избирательный участок
В Ростове-на-Дону вынесли приговор жительнице Украины, которая пыталась взорвать избирательный участок в Мариуполе, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Женщину обвиняли по двум статьям: «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет» и «Покушение на террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».

Инцидент произошел летом 2022 года. Как выяснило следствие, в конце августа женщина познакомилась в Запорожье с человеком, который действовал от имени иностранных спецслужб. Она согласилась на предложение о сотрудничестве, и через месяц едва не взорвала здание избирательного участка рядом с Приморской районной администрацией.

Примерно 20–21 сентября она, будучи в Мариуполе, вышла на связь с куратором. Он в мессенджере рассказал, где лежит тайник с самодельным взрывным устройством и дистанционный пульт.

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Женщине поручили забрать содержимое и взорвать избирательный участок утром 27 сентября. За неделю до назначенной даты она нашла все необходимое и отнесла в родительскую квартиру. Когда пришло время действовать, она положила самодельную бомбу рядом с избирательным участком и вернулась за пультом. Стоило женщине снова появиться на месте запланированного взрыва, как ее задержали правоохранители.

Женщину признали виновной и приговорили к восьми годам колонии общего режима. В суде уточнили, что решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее ФСБ задержала ростовчанку, которую подозревают в финансировании Вооруженных сил Украины.

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