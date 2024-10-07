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Октябрь
Жительницу Украины осудили в Ростове за попытку взорвать избирательный участок
В Ростове-на-Дону вынесли приговор жительнице Украины, которая пыталась взорвать избирательный участок в Мариуполе, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.
7 октября, 19:30
Сентябрь
«Было назначение»: депутат Бессонов высказался о выборах в Ростовской области
9 сентября, 15:49
Март
Губернатор Ростовской области Голубев с женой проголосовали на выборах 16 марта
16 марта, 10:36
Как найти свой избирательный участок в Ростовской области
В России, в том числе Ростовской области, 15 марта начались выборы президента России. Как найти свой избирательный участок по адресу, в материале RostovGazeta.
15 марта, 15:00

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