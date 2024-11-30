Обнаруженное возле дороги в Ростовской области взрывное устройство: фейк или нет

В Интернете распространяют информацию о якобы найденном на обочине дороги в районе хутора Ягодинка взрывном устройстве. RostovGazeta решила проверить это сообщение и выяснить, фейковое оно или настоящее.