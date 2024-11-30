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Бомба

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2024
Донские саперы обезвредили немецкую 250-килограммовую авиабомбу
30 ноября, 09:32
В Ростове осудили мужчину, устроившего три теракта вместе с соседом
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону осудил украинца сразу по четырем статьям за организацию трех терактов, сообщает Генпрокуратура РФ.
23 октября, 15:56
Неделя на Дону: скандал в школе обернулся уголовкой, а присяжные вынесли вердикт
22 сентября, 18:55
Появились кадры задержания украинского террориста, готовившего взрыв в Ростове
16 сентября, 06:29
В Ростовской области у хутора нашли необезвреженную авиабомбу
22 августа, 08:01
В Ростовской области осудили украинскую террористку за бомбу в почтовом ящике
8 августа, 15:30
Суды в Ростовской области получили угрозы о взрывчатке
В Ростовской области суды получили сообщения о минировании, рассказали в Объединенной пресс-службе судов региона.
30 июля, 09:12
В Ростовской области подорвали 50-килограммовую бомбу
В Ростовской области обнаружили пятидесятикилограммовую бомбу. Ее подорвали на полигоне, сообщает региональное МЧС.
26 июня, 14:05
Появилось видео мощного взрыва в Ростовской области
Три авиабомбы уничтожили путем подрыва в Ростовской области, сообщили в региональном управлении МЧС России.
11 февраля, 07:12
2023
В Ростове осудили мужчину за попытку совершить теракт 9 мая по заданию Украины
В Ростове-на-Дону огласили приговор в отношении Павла Запорожца, который планировал совершить теракт, сообщает Южный окружной военный суд.
30 ноября 2023, 08:30
Родителей попросили экстренно забрать детей из школы в Ростовской области
10 октября 2023, 11:25
Обнаруженное возле дороги в Ростовской области взрывное устройство: фейк или нет
В Интернете распространяют информацию о якобы найденном на обочине дороги в районе хутора Ягодинка взрывном устройстве. RostovGazeta решила проверить это сообщение и выяснить, фейковое оно или настоящее.
23 августа 2023, 12:49
В Ростовской области взорвали 50-килограммовую бомбу
В Ростовской области уничтожили найденную на территории региона бомбу, сообщили в региональном УМЧС.
22 августа 2023, 09:29
2022
В Ростовской области задержали набитый взрывчаткой грузовик
В Ростовской области на посту ДПС в Аксае остановили грузовой автомобиль, в котором, по данным СМИ, была взрывчатые вещества.
22 октября 2022, 10:48
В центре Ростова-на-Дону на Шаумяна обнаружили мину днем 12 октября
12 октября 2022, 07:37
Жители в Азове заявили о поступивших угрозах о минировании военкомата
В Ростовской области неизвестные якобы заявили об опасном предмете в здании военкомата, сообщили очевидцы.
23 сентября 2022, 13:16

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