В Ростовской области взорвали 50-килограммовую бомбу

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Напомним, что во время земляных работ в селе Чалтырь нашли авиабомбу весом 50 килограммов. Она здесь находилась со времен Великой Отечественной войны.
«Пиротехнический расчет Донского спасательного центра уничтожил ее путем подрыва», — сказано в сообщении.
Отмечается, что с начала 2023 года саперы обезвредили 219 взрывоопасных предметов, в том числе 7 авиабомб. Работы проводятся, как в Ростовской области, так и на территории Северного Кавказа.
Ранее жителям в Ростовской области пообещали 10 тысяч рублей за каждый сданный гранатомет. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.