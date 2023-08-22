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В Ростовской области взорвали 50-килограммовую бомбу

В Ростовской области взорвали 50-килограммовую бомбу

22 августа 2023, 09:29
Фото: csoor.organizations.mchs.gov.ru
В Ростовской области взорвали 50-килограммовую бомбу
В Ростовской области уничтожили найденную на территории региона бомбу, сообщили в региональном УМЧС.

Напомним, что во время земляных работ в селе Чалтырь нашли авиабомбу весом 50 килограммов. Она здесь находилась со времен Великой Отечественной войны.

«Пиротехнический расчет Донского спасательного центра уничтожил ее путем подрыва», — сказано в сообщении.

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В Ростовской области взорвали 50-килограммовую бомбу
Видео: МЧС по Ростовской области

Отмечается, что с начала 2023 года саперы обезвредили 219 взрывоопасных предметов, в том числе 7 авиабомб. Работы проводятся, как в Ростовской области, так и на территории Северного Кавказа.

Ранее жителям в Ростовской области пообещали 10 тысяч рублей за каждый сданный гранатомет. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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