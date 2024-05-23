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Взрывоопасные предметы

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Май
В Ростовской области осудят владельцев заправки с опасным топливом
23 мая, 14:07
Февраль
Появились кадры дрона, из-за которого эвакуировали школу в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону причиной эвакуации школы №54 стал обнаруженный квадрокоптер, заявил губернатор Василий Голубев.
28 февраля, 12:54
В Ростовской области дончан заманивают на высокооплачиваемую работу, но есть нюанс
6 февраля, 15:38
Сентябрь 2023
Жителя в Ростовской области осудили за угрозы взорвать офисы банка
В Ростовской области огласили приговор Александру Бабичу, который угрожал устроить взрывы в офисах банка, сообщает региональное УФСБ.
27 сентября 2023, 13:09
Август 2023
В Ростовской области взорвали 50-килограммовую бомбу
В Ростовской области уничтожили найденную на территории региона бомбу, сообщили в региональном УМЧС.
22 августа 2023, 09:29
Жителя Алтайского края задержали за угрозы взорвать ТЦ в Ростове-на-Дону
14 августа 2023, 14:09

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