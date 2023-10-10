Родителей попросили экстренно забрать детей из школы в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
По информации канала, школа №14 в Каменске-Шахтинском получила на электронную почту сообщение с угрозами. Из-за этого пришлось вывести всех детей и сотрудников из здания.
«Родителей попросили забрать всех детей из школы. На месте находятся представители экстренных служб», — уточнил канал.
Судя по опубликованному видео, сейчас проводится проверка. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростове-на-Дону экстренно эвакуировали ТЦ «Парк». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.