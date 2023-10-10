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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Родителей попросили экстренно забрать детей из школы в Ростовской области

Родителей попросили экстренно забрать детей из школы в Ростовской области

10 октября 2023, 11:25
Фото: Midjourney
Родителей попросили экстренно забрать детей из школы в Ростовской области
В Ростовской области провели эвакуацию во вторник, 10 октября, в школе из-за поступившей угрозы, сообщает Telegram-канал «Подслушано Каменск-Шахтинский»

По информации канала, школа №14 в Каменске-Шахтинском получила на электронную почту сообщение с угрозами. Из-за этого пришлось вывести всех детей и сотрудников из здания.

«Родителей попросили забрать всех детей из школы. На месте находятся представители экстренных служб», — уточнил канал.

Судя по опубликованному видео, сейчас проводится проверка. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Родителей попросили экстренно забрать детей из школы в Ростовской области
Видео: t.me/overhear_vkamenske

Ранее в Ростове-на-Дону экстренно эвакуировали ТЦ «Парк». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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