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В Ростовской области у хутора нашли необезвреженную авиабомбу

В Ростовской области у хутора нашли необезвреженную авиабомбу

22 августа 2024, 08:01
Фото: МЧС России по Ростовской области
В Ростовской области нашли бомбу, которая находилась вблизи населенных пунктов, сообщает региональное МЧС в телеграм-канале.

В Милютинском районе Ростовской области в 17 километрах от хутора Орлов саперы обнаружили крупный боеприпас. Известно, что это осколочно-фугасная авиабомба времен Великой Отечественной войны.

Донские саперы вывезли авиабомбу SD-50 на полигон, где и обезвредили ее. Боеприпас подорвали.

Фото: МЧС России по Ростовской области
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Видео: МЧС России по Ростовской области

Добавим, что толстостенные бомбы SD-50 производили в фашистской Германии. Вес боеприпаса достигает 55 килограммов, длина составляет примерно один метр, а диаметр — 203 миллиметра.

Ранее в Ростовской области осудили иностранную террористку, подложившую бомбу в почтовом ящике многоэтажки.

До этого учёные оценили, можно ли уничтожить Землю одной ядерной бомбой.

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