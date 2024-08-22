В Ростовской области у хутора нашли необезвреженную авиабомбу

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В Милютинском районе Ростовской области в 17 километрах от хутора Орлов саперы обнаружили крупный боеприпас. Известно, что это осколочно-фугасная авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Донские саперы вывезли авиабомбу SD-50 на полигон, где и обезвредили ее. Боеприпас подорвали.
Добавим, что толстостенные бомбы SD-50 производили в фашистской Германии. Вес боеприпаса достигает 55 килограммов, длина составляет примерно один метр, а диаметр — 203 миллиметра.
Ранее в Ростовской области осудили иностранную террористку, подложившую бомбу в почтовом ящике многоэтажки.
До этого учёные оценили, можно ли уничтожить Землю одной ядерной бомбой.