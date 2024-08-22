rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Работа саперов

Выбрать дату
2024
В Ростовской области у хутора нашли необезвреженную авиабомбу
В Ростовской области нашли бомбу, которая находилась вблизи населенных пунктов, сообщает региональное МЧС в телеграм-канале.
22 августа 2024, 08:01
Крупный ТЦ в Батайске экстренно эвакуировали. Что там произошло?
3 июля 2024, 15:39
2023
Сапер с протезом из Ростова рассказал, как разминировал поля на Донбассе
Саперы Донского спасательного центра МЧС возвратились с последней в текущем году поездки на Донбасс, пишет «КП-Ростов-на-Дону».
3 декабря 2023, 08:15
Улицу оцепили в донском хуторе из-за найденной мины
В хуторе Большой Лог Ростовской области оцепили одну из улиц из-за обнаруженной мины, сообщают СМИ.
7 июня 2023, 13:03

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика