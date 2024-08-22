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Обезвреживание взрывных устройств

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2024
В Ростовской области у хутора нашли необезвреженную авиабомбу
22 августа, 08:01
Появилось видео мощного взрыва в Ростовской области
Три авиабомбы уничтожили путем подрыва в Ростовской области, сообщили в региональном управлении МЧС России.
11 февраля, 07:12
2023
Стало известно о состоянии пострадавшего от взрыва гранаты в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону оторвало пальцы мужчине после взрыва гранаты на улице 2-я Володарского, сообщают СМИ.
26 июля 2023, 11:44

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