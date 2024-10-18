Известно, что 23 февраля воздушное пространство России патрулировал самолет ВКС РФ. Командир 138-й зенитной ракетной бригады Воздушного командования «Восток» ВСУ Николай Дзяман знал траектории полета самолета и отдал приказ ударить по нему. Тогда погибли 10 человек экипажа, а снаряд приземлился в хуторе Трудовая Армения Краснодарского края.