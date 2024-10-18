Posted 18 октября, 17:48
Published 18 октября, 17:48
Modified 18 октября, 17:52
Updated 18 октября, 17:52
Известно, что 23 февраля воздушное пространство России патрулировал самолет ВКС РФ. Командир 138-й зенитной ракетной бригады Воздушного командования «Восток» ВСУ Николай Дзяман знал траектории полета самолета и отдал приказ ударить по нему. Тогда погибли 10 человек экипажа, а снаряд приземлился в хуторе Трудовая Армения Краснодарского края.
После террористического акта на полковника завели уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ. Доказательная база с обвинительным заключением направлена в Южный окружной военный суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее жительницу Украины осудили в донской столице за попытку взорвать избирательный участок.