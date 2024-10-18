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Posted 18 октября, 17:48

Published 18 октября, 17:48

Modified 18 октября, 17:52

Updated 18 октября, 17:52

В Ростове рассмотрят дело командира ВСУ, приказавшего сбить самолет над Кубанью

В Ростове рассмотрят дело командира ВСУ, приказавшего сбить самолет над Кубанью

18 октября 2024, 17:48
Фото: 1MI
В Ростове рассмотрят дело командира ВСУ, приказавшего сбить самолет над Кубанью
Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону заочно рассмотрит дело командира ВСУ, который приказал нанести ракетный удар по самолету. В результате обстрела погибли 10 человек, информирует ТАСС.

Известно, что 23 февраля воздушное пространство России патрулировал самолет ВКС РФ. Командир 138-й зенитной ракетной бригады Воздушного командования «Восток» ВСУ Николай Дзяман знал траектории полета самолета и отдал приказ ударить по нему. Тогда погибли 10 человек экипажа, а снаряд приземлился в хуторе Трудовая Армения Краснодарского края.

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После террористического акта на полковника завели уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ. Доказательная база с обвинительным заключением направлена в Южный окружной военный суд для дальнейшего рассмотрения.

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