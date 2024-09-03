США может передать Киеву ракеты JASSM, способные достать до Ростовской области

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
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Updated Сегодня, 16:42
СМИ сообщают, что в течение нескольких месяцев США планируют передать вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM). Если Америке удастся решить все технические нюансы, то боеприпасы войдут в пакет помощи Киеву от Вашингтона. Передача может состояться осенью, однако решение еще не окончательное.
Ракеты JASSM разработала компания Lockheed Martin еще в начале 21 века. Дальность их работы составляет более 300 километров. Таким образом, эти ракеты могут долететь до регионов России, в том числе и до Ростовской области.
Официального подтверждения этой информации не поступало. Она будет уточняться.
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