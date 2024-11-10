В России произошла массовая атака БПЛА на Москву 10 ноября

После атаки в Москве на два с половиной часа ввели ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский. В настоящий момент воздушные гавани работают в штатном режиме. Также ограничения начали действовать и в Шереметьево. Всего 36 рейсов ушли на запасные аэродромы во время утреннего ограничения работы аэропортов Москвы.