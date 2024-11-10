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Posted 10 ноября, 10:34

Published 10 ноября, 10:34

Modified 10 ноября, 11:42

Updated 10 ноября, 11:42

В России произошла самая массовая атака БПЛА на Москву 10 ноября

В России произошла массовая атака БПЛА на Москву 10 ноября

10 ноября 2024, 10:34
Фото: Изображение Midjourney. В России произошла самая массовая атака БПЛА на Москву 10 ноября
В ночь на 10 ноября в Москве пресекли террористическую атаку ВСУ с применением 32 беспилотников, информирует ТАСС.

Системы противовоздушной обороны успешно предотвратили атаку БПЛА на Москву. В сторону российской столицы летело сразу 32 дрона. Из них четыре беспилотника были уничтожены в Раменском городском округе, а остальные в округе Домодедово и Коломна.

В результате атаки пострадала 52-летняя женщина, в которую прилетели осколки боеприпасов. Москвичка получила множественные ожоги шеи, рук и лица, и была экстренно госпитализирована в больницу. Кроме того, из-за падения БПЛА в поселке Становое сгорело два дома.

На видео запечатлены горящие дома и автомобили.

Врио губернатора Юрий Слюсарь впервые сообщил об атаке БПЛА в Ростовской области
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После атаки в Москве на два с половиной часа ввели ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский. В настоящий момент воздушные гавани работают в штатном режиме. Также ограничения начали действовать и в Шереметьево. Всего 36 рейсов ушли на запасные аэродромы во время утреннего ограничения работы аэропортов Москвы.

Напомним, что врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о последствиях атаки беспилотников в регионе.

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