В России произошла массовая атака БПЛА на Москву 10 ноября

Posted 10 ноября, 10:34
Published 10 ноября, 10:34
Modified 10 ноября, 11:42
Updated 10 ноября, 11:42
Системы противовоздушной обороны успешно предотвратили атаку БПЛА на Москву. В сторону российской столицы летело сразу 32 дрона. Из них четыре беспилотника были уничтожены в Раменском городском округе, а остальные в округе Домодедово и Коломна.
В результате атаки пострадала 52-летняя женщина, в которую прилетели осколки боеприпасов. Москвичка получила множественные ожоги шеи, рук и лица, и была экстренно госпитализирована в больницу. Кроме того, из-за падения БПЛА в поселке Становое сгорело два дома.
На видео запечатлены горящие дома и автомобили.
После атаки в Москве на два с половиной часа ввели ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский. В настоящий момент воздушные гавани работают в штатном режиме. Также ограничения начали действовать и в Шереметьево. Всего 36 рейсов ушли на запасные аэродромы во время утреннего ограничения работы аэропортов Москвы.
Напомним, что врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о последствиях атаки беспилотников в регионе.