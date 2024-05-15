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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Ростовчане нашли труп мужчины напротив ипподрома

Ростовчане нашли труп мужчины напротив ипподрома

15 мая 2024, 13:16
Фото: Iluha Zavaley/Unsplash
Ростовчане нашли труп мужчины напротив ипподрома
В Ростове-на-Дону в переулке Университетский в среду, 15 мая, обнаружили тело мужчины, сообщили очевидцы в Telegram.

Они рассказали, что тело лежало под окнами дома напротив ипподрома. Горожане предполагают, что мужчине стало плохо, либо он выпал с балкона.

Тело мужчины накрыли черным материалом, на место уже прибыли медики. Здесь же собрались очевидцы, которые наблюдают за происходящим.

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Женщина погибла во время мытья окон в Ростове-на-Дону
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Тело мужчины накрыли черным материалом, на место уже прибыли медики.
Видео: ТГ «Это Ростов»

Пользователи в комментариях назвали случившееся ужасной ситуацией.

Ранее тело девушки обнаружили под окнами высотки в Волгодонске.

До этого женщина погибла во время мытья окон в Ростове-на-Дону. Она сорвалась и упала на землю с большой высоты, спасти ее не удалось.

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