Ростовчане нашли труп мужчины напротив ипподрома

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Они рассказали, что тело лежало под окнами дома напротив ипподрома. Горожане предполагают, что мужчине стало плохо, либо он выпал с балкона.
Тело мужчины накрыли черным материалом, на место уже прибыли медики. Здесь же собрались очевидцы, которые наблюдают за происходящим.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Пользователи в комментариях назвали случившееся ужасной ситуацией.
Ранее тело девушки обнаружили под окнами высотки в Волгодонске.
До этого женщина погибла во время мытья окон в Ростове-на-Дону. Она сорвалась и упала на землю с большой высоты, спасти ее не удалось.