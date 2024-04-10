Мужчина выпал из окна дома и погиб в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
Происшествие случилось на улице Ткачева. Здесь с одного из верхних этажей выпал парень и упал на тротуар.
«Врачам скорой осталось лишь констатировать смерть», — пишет автор. Пользователи в комментариях предположили, что он мыл окна и не удержался.
«Бедный мальчик», — заявили ростовчане.
«Там весь дом в шоке», — пишут горожане.
«Соболезную родителям, сил и терпения им это все пережить», — говорится в комментариях.
Добавим, что никакой официальной информации о происшествии не поступало, она уточняется.
Ранее пожилая женщина выпала из окна и погибла в Ростове-на-Дону.