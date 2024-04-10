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Published Сегодня, 04:55

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Updated Сегодня, 04:57

Мужчина выпал из окна дома и погиб в Ростове-на-Дону

Мужчина выпал из окна дома и погиб в Ростове-на-Дону

10 апреля 2024, 04:55
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону из окна многоэтажного дома выпал парень и скончался, сообщили очевидцы в соцсетях.

Происшествие случилось на улице Ткачева. Здесь с одного из верхних этажей выпал парень и упал на тротуар.

«Врачам скорой осталось лишь констатировать смерть», — пишет автор. Пользователи в комментариях предположили, что он мыл окна и не удержался.

Пожилая женщина выпала из окна и погибла в Ростове-на-Дону
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«Бедный мальчик», — заявили ростовчане.

«Там весь дом в шоке», — пишут горожане.

«Соболезную родителям, сил и терпения им это все пережить», — говорится в комментариях.

Добавим, что никакой официальной информации о происшествии не поступало, она уточняется.

Ранее пожилая женщина выпала из окна и погибла в Ростове-на-Дону.

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