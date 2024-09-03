Жители Ростова-на-Дону нашли на улице труп

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
По их словам, тело лежало во вторник, 3 сентября, на улице Цитрусовой. Его накрыли, а на место приехали сотрудники полиции.
«Утром человек лежал в луже крови, рядом стоял мусоровоз. Возможно, сбил его», — написал автор. Но никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
«Шла утром еще до того, как его накрыли. Перед машиной человек в луже крови, рядом много людей. Непонятно, имеет ли мусоровоз к этому отношение», — написала в комментариях местная жительница.
Других обстоятельств этого происшествия пока нет.
До этого тело мужчины достали из реки Кизитеринка в Ростове-на-Дону. Ранее труп в машине обнаружили в центре донской столицы.