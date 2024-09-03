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Жители Ростова-на-Дону нашли на улице труп

Жители Ростова-на-Дону нашли на улице труп

3 сентября 2024, 11:31
Фото: видео тг канал «Это Ростов» / Изображение Midjourney
Жители Ростова-на-Дону нашли на улице труп
В Ростове-на-Дону на улице рядом с мусоровозом обнаружили тело человека, сообщили очевидцы в Telegram в группе «Это Ростов новости».

По их словам, тело лежало во вторник, 3 сентября, на улице Цитрусовой. Его накрыли, а на место приехали сотрудники полиции.

«Утром человек лежал в луже крови, рядом стоял мусоровоз. Возможно, сбил его», — написал автор. Но никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Труп мужчины достали из реки Кизитеринка в Ростове-на-Дону
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«Шла утром еще до того, как его накрыли. Перед машиной человек в луже крови, рядом много людей. Непонятно, имеет ли мусоровоз к этому отношение», — написала в комментариях местная жительница.

Других обстоятельств этого происшествия пока нет.

До этого тело мужчины достали из реки Кизитеринка в Ростове-на-Дону. Ранее труп в машине обнаружили в центре донской столицы.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Труп#Происшествия
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