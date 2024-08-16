Труп мужчины достали из реки Кизитеринка в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Тело мужчины обнаружили в реке Кизитеринка в районе дома №34 на улице Можайской. По предварительным данным, мужчина утонул. Его личность сейчас устанавливается.
По данным МЧС, это уже 45-й случай гибели человека на воде в Ростовской области с начала лета.
Спасатели в очередной раз призвали ростовчан быть осторожными, не плавать в необорудованных для этих целей местах и отказаться от выпивки у водоёмов.
Ранее в региональном Следкоме сообщили, что проводят проверки из-за каждоого случая гибели людей в водоёмах Ростовской области.