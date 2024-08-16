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Труп мужчины достали из реки в Ростове-на-Дону

Труп мужчины достали из реки Кизитеринка в Ростове-на-Дону

16 августа 2024, 09:02
Фото: 46.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Труп мужчины достали из реки в Ростове-на-Дону
Спасатели обнаружили труп мужчины в водоёме в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Тело мужчины обнаружили в реке Кизитеринка в районе дома №34 на улице Можайской. По предварительным данным, мужчина утонул. Его личность сейчас устанавливается.

По данным МЧС, это уже 45-й случай гибели человека на воде в Ростовской области с начала лета.

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Спасатели в очередной раз призвали ростовчан быть осторожными, не плавать в необорудованных для этих целей местах и отказаться от выпивки у водоёмов.

Ранее в региональном Следкоме сообщили, что проводят проверки из-за каждоого случая гибели людей в водоёмах Ростовской области.

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