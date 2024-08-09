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Более 40 человек утонули в Ростовской области с начала лета

В Ростовской области в водоемах погибли больше 40 человек

9 августа 2024, 17:55
Фото: 1MI
Более 40 человек утонули в Ростовской области с начала лета

С начала лета в Ростовской области в водоемах погибли более 40 человек

С начала лета в Ростовской области утонули более 40 человек. Статистическими данными поделилось региональное МЧС в телеграм-канале.

За июнь, июль и начало августа в Ростовской области на воде погиб 41 человек. 9 августа не стало исключением. Сегодня в Ростове-на-Дону спасатели достали из реки Темерник труп мужчины. В настоящий момент его личность устанавливается.

Сотрудники МЧС напоминают о соблюдении правил безопасности при отдыхе на воде. Спасатели просят не оставлять детей одних, не переоценивать свои силы, не употреблять алкоголь у водоемов и плавать только в специально оборудованных местах.

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Ранее стало известно, где можно бесплатно позагорать и искупаться летом в Ростове-на-Дону. Жители рассказали, что Западный — один из лучших районов для купания.

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