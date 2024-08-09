В Ростовской области в водоемах погибли больше 40 человек

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
За июнь, июль и начало августа в Ростовской области на воде погиб 41 человек. 9 августа не стало исключением. Сегодня в Ростове-на-Дону спасатели достали из реки Темерник труп мужчины. В настоящий момент его личность устанавливается.
Сотрудники МЧС напоминают о соблюдении правил безопасности при отдыхе на воде. Спасатели просят не оставлять детей одних, не переоценивать свои силы, не употреблять алкоголь у водоемов и плавать только в специально оборудованных местах.
Ранее стало известно, где можно бесплатно позагорать и искупаться летом в Ростове-на-Дону. Жители рассказали, что Западный — один из лучших районов для купания.