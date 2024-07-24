Тело мужчины достали из реки в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
По предварительным данным, мужчина купался в месте, не предназначенном для этого. В настоящее время проводится работа по установлению его личности и выяснению всех обстоятельств происшествия.
В управлении уточнили, что за сутки на водоемах области погибло 3 человека, а с начала лета — уже 34.
Местных жителей призвали избегать купания в незнакомых местах и не заплывать за буйки и ограждения. Также лучше не купаться после употребления алкоголя.
До этого заплыв в реке для пьяного жителя Ростовской области закончился смертью.
Ранее тело пропавшего рыбака нашли в реке в регионе.