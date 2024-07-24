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Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

Тело мужчины достали из реки в Ростовской области

Тело мужчины достали из реки в Ростовской области

24 июля 2024, 05:31
Фото: 1MI
В Новочеркасске из реки Тузлов достали тело утонувшего мужчины, сообщили в региональном УМЧС.

По предварительным данным, мужчина купался в месте, не предназначенном для этого. В настоящее время проводится работа по установлению его личности и выяснению всех обстоятельств происшествия.

В управлении уточнили, что за сутки на водоемах области погибло 3 человека, а с начала лета — уже 34.

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Местных жителей призвали избегать купания в незнакомых местах и не заплывать за буйки и ограждения. Также лучше не купаться после употребления алкоголя.

До этого заплыв в реке для пьяного жителя Ростовской области закончился смертью.

Ранее тело пропавшего рыбака нашли в реке в регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Водоемы#Утопление#Происшествия
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