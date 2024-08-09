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Утонувший мужчина

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В Ростовской области в водоемах погибли больше 40 человек
9 августа, 17:55
2023
Ростовчане рассказали об утонувшем в озере мужчине
28 августа 2023, 05:55
Ростовчане заявили о гибели мужчины, который спрыгнул с катамарана
В Ростове-на-Дону утонул мужчина, который спрыгнул с катамарана, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
24 июля 2023, 04:43
На берегу у реки Калитвы в Ростовской области найдены скелетированные останки женщины
В Ростовской области на берегу реки Калитва нашли останки человека, сообщает Telegram-канал «Калитва сегодня».
11 июля 2023, 10:29

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