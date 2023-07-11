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На берегу у реки Калитвы в Ростовской области найдены скелетированные останки женщины

11 июля 2023, 10:29
Фото: pxhere.com
На берегу у реки Калитвы в Ростовской области найдены скелетированные останки женщины
В Ростовской области на берегу реки Калитва нашли останки человека, сообщает Telegram-канал «Калитва сегодня».

Канал пишет, что якобы были обнаружены скелетированные останки женщины. Тело находилось в пяти километрах от хутора Ленин, который расположен в Белокалитвинском районе.

«Кости и одежда не были повреждены. По предварительной информации, смерть наступила без криминальной составляющей», — сказано в сообщении.

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Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. Пользователи в комментариях написали, что в последнее время стало гибнуть много людей в водоемах.

Ранее труп утонувшего мужчины нашли в Можайском пруду в Ростове 9 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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