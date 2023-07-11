Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Канал пишет, что якобы были обнаружены скелетированные останки женщины. Тело находилось в пяти километрах от хутора Ленин, который расположен в Белокалитвинском районе.
«Кости и одежда не были повреждены. По предварительной информации, смерть наступила без криминальной составляющей», — сказано в сообщении.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. Пользователи в комментариях написали, что в последнее время стало гибнуть много людей в водоемах.
Ранее труп утонувшего мужчины нашли в Можайском пруду в Ростове 9 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.