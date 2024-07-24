За одни сутки в Ростовской области утонули три человека

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
За прошедшие сутки в Ростовской области в водоёмах погибли три человека. Один из смертельных случаев произошёл в реке Тузлов в Новочеркасске. По предварительным данным, утонувший мужчина купался в необорудованном для этого месте.
Всего с начала лета в регионе утонули 34 человека, в том числе дети и подростки.
Спасатели призывают жителей быть осторожнее. Нельзя во время отдыха оставлять без присмотра детей. Запрещено заходить в воду в незнакомом и необорудованном месте. Ни в коем случае нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения.
В МЧС ранее рассказали, что запускают беспилотники с громкоговорителями, чтобы оповещать людей о правилах безопасности на воде. Дроны работают в небе над необорудованными для купания местами. Именно там происходит большая часть смертельных инцидентов.