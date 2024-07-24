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Published Сегодня, 10:08

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Только за одни сутки в Ростовской области утонули три человека

За одни сутки в Ростовской области утонули три человека

24 июля 2024, 10:08
Фото: 61.mchs.gov.ru
Только за одни сутки в Ростовской области утонули три человека
С начала лета в регионе утонули больше 30 человек, сообщили в управлении МЧС по Ростовской области.

За прошедшие сутки в Ростовской области в водоёмах погибли три человека. Один из смертельных случаев произошёл в реке Тузлов в Новочеркасске. По предварительным данным, утонувший мужчина купался в необорудованном для этого месте.

Всего с начала лета в регионе утонули 34 человека, в том числе дети и подростки.
Спасатели призывают жителей быть осторожнее. Нельзя во время отдыха оставлять без присмотра детей. Запрещено заходить в воду в незнакомом и необорудованном месте. Ни в коем случае нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения.

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В МЧС ранее рассказали, что запускают беспилотники с громкоговорителями, чтобы оповещать людей о правилах безопасности на воде. Дроны работают в небе над необорудованными для купания местами. Именно там происходит большая часть смертельных инцидентов.

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#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Утонувшие жители Ростовской области#Происшествия#Лето 2024
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