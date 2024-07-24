За одни сутки в Ростовской области утонули три человека

Всего с начала лета в регионе утонули 34 человека, в том числе дети и подростки.

Спасатели призывают жителей быть осторожнее. Нельзя во время отдыха оставлять без присмотра детей. Запрещено заходить в воду в незнакомом и необорудованном месте. Ни в коем случае нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения.