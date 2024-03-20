Труп мужчины со съеденными руками обнаружили в лесополосе в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Портал Donday со ссылкой на собственный источник рассказал, что на территории Матвеево-Курганского района обнаружили труп мужчины.
По данным издания, труп нашел один из дончан в лесопосадке в селе Екатериновка во вторник, 19 марта. По словам очевидцев, останки имели заметные следы гниения, а потому личность установить пока не удалось. Рядом с телом лежали рыбацкие сапоги, а руки трупа частично обглодали, вероятно, это сделали дикие животные — куницы или лисы.
Согласно предварительной информации, смерть мужчины была ненасильственной, теперь полиции предстоит установить личность погибшего и обстоятельства его кончины с датой смерти.
Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.
Ранее маленький мальчик утонул во время выгула своего пса.