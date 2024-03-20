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Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Труп мужчины со съеденными руками обнаружили в лесополосе в Ростовской области

Труп мужчины со съеденными руками обнаружили в лесополосе в Ростовской области

20 марта 2024, 09:18
Фото: Pxhere
Труп мужчины со съеденными руками обнаружили в лесополосе в Ростовской области
В Ростовской области нашли труп с обглоданными дикими животными руками, об этом сообщили донские СМИ.

Портал Donday со ссылкой на собственный источник рассказал, что на территории Матвеево-Курганского района обнаружили труп мужчины.

По данным издания, труп нашел один из дончан в лесопосадке в селе Екатериновка во вторник, 19 марта. По словам очевидцев, останки имели заметные следы гниения, а потому личность установить пока не удалось. Рядом с телом лежали рыбацкие сапоги, а руки трупа частично обглодали, вероятно, это сделали дикие животные — куницы или лисы.

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Согласно предварительной информации, смерть мужчины была ненасильственной, теперь полиции предстоит установить личность погибшего и обстоятельства его кончины с датой смерти.

Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.

Ранее маленький мальчик утонул во время выгула своего пса.

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