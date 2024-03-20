Труп мужчины со съеденными руками обнаружили в лесополосе в Ростовской области

По данным издания, труп нашел один из дончан в лесопосадке в селе Екатериновка во вторник, 19 марта. По словам очевидцев, останки имели заметные следы гниения, а потому личность установить пока не удалось. Рядом с телом лежали рыбацкие сапоги, а руки трупа частично обглодали, вероятно, это сделали дикие животные — куницы или лисы.