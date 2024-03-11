Труп парня нашли на улице в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Они рассказали, что трагедия произошла на проспекте Сельмаш. По их словам, из окна пятиэтажного дома выпал парень и разбился насмерть.
Тело на асфальте накрыли тканью, других подробностей пока нет. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Добавим, что рядом с телом сейчас находятся очевидцы. Пользователи в комментариях написали, что теперь нужно провести расследование для установления причин.
Ранее стало известно о состоянии выпавшего в Ростове с 10 этажа бойца поп-MMA. Он сорвался, когда пытался затащить домой кота.
До этого мужчина выпал из окна дома и погиб в донской столице. Материал на эту тему читайте по ссылке.