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Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Выпавший из окна парень погиб в Ростове-на-Дону

Труп парня нашли на улице в Ростове-на-Дону

11 марта 2024, 10:49
Фото: 1MI
Выпавший из окна парень погиб в Ростове-на-Дону

Выпавший из окна парень погиб в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону молодой человек выпал из окна и погиб от полученных травм, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Они рассказали, что трагедия произошла на проспекте Сельмаш. По их словам, из окна пятиэтажного дома выпал парень и разбился насмерть.

Тело на асфальте накрыли тканью, других подробностей пока нет. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

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Фото: ВК «Ростов Главный»

Добавим, что рядом с телом сейчас находятся очевидцы. Пользователи в комментариях написали, что теперь нужно провести расследование для установления причин.

Ранее стало известно о состоянии выпавшего в Ростове с 10 этажа бойца поп-MMA. Он сорвался, когда пытался затащить домой кота.

До этого мужчина выпал из окна дома и погиб в донской столице. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Трагедия#Парень#Происшествия
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