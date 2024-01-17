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Published Сегодня, 06:57

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Жители Азова заявили о найденном трупе на территории зернового терминала

Жители Азова заявили о найденном трупе на территории зернового терминала

17 января 2024, 06:57
Фото: donland.ru
Жители Азова заявили о найденном трупе на территории зернового терминала
В Азове на территории зернового терминала обнаружили тело одного из сотрудников, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали, что на территории комплекса скончался водитель, а его тело нашли возле «КамАЗа».

«Родственники сообщили, что недавно у него была операция на сердце», — сказано в сообщении. Добавим, что официальной информации о смерти сотрудника не поступало, она уточняется.

Скончался депутат городской думы Таганрога Андрей Голобородько
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Пользователи в комментариях выразили соболезнования близким умершего. Другие заявили, что после операции не стоило выходить на работу.

Ранее скончался депутат городской думы Таганрога Андрей Голобородько. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого были названы болезни, от которых чаще всего умирают в донском регионе.

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