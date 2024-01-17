Жители Азова заявили о найденном трупе на территории зернового терминала

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Они рассказали, что на территории комплекса скончался водитель, а его тело нашли возле «КамАЗа».
«Родственники сообщили, что недавно у него была операция на сердце», — сказано в сообщении. Добавим, что официальной информации о смерти сотрудника не поступало, она уточняется.
Пользователи в комментариях выразили соболезнования близким умершего. Другие заявили, что после операции не стоило выходить на работу.
Ранее скончался депутат городской думы Таганрога Андрей Голобородько. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого были названы болезни, от которых чаще всего умирают в донском регионе.