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В зоне спецоперации погиб 31-летний Александр Кармазин из Ростовской области

29 апреля 2023, 14:08
Фото: 1mi
Сержант из Ростовской области Александр Кармазин погиб в спецоперации, сообщают СМИ.

Donday пишет, что 31-летний Кармазин погиб во время выполнения служебного задания. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

«Кармазин родился в селе Криворожье Миллеровского района, после чего переехал в другой район. В 2011 году он служил в армии и стал сержантом», — пишет издание.

Ростовский депутат Александр Бородай рассказал, когда может завершиться спецоперация
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Оно уточнило, что военнослужащий присоединился к спецоперации осенью 2022 года.

Ранее ростовский депутат Александр Бородай рассказал, когда может завершиться спецоперация. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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