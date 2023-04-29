Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Donday пишет, что 31-летний Кармазин погиб во время выполнения служебного задания. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
«Кармазин родился в селе Криворожье Миллеровского района, после чего переехал в другой район. В 2011 году он служил в армии и стал сержантом», — пишет издание.
Оно уточнило, что военнослужащий присоединился к спецоперации осенью 2022 года.
Ранее ростовский депутат Александр Бородай рассказал, когда может завершиться спецоперация. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.