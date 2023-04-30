Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
Очевидцы сообщили, что в Ростове на Театральной площади погас Вечный огонь. Однако при этом оттуда продолжает идти газ. Его запах чувствуют находящиеся неподалеку от стелы люди.
По какой причине погас Вечный огонь, пока не сообщается. В соцсетях комментаторы призвали очевидцев не писать о происшествии, а обратиться к спасателям.
Ранее в селе Приморка в Ростовской области на воинском мемориале Вечный огонь решили показывать на экране телевизора. Пользователи соцсетей отнеслись к идее неоднозначно.