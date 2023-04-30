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Вечный огонь потух на Театральной площади в Ростове 30 апреля

30 апреля 2023, 17:44
Фото: Социальные сети
Вечный огонь погас на Театральной площади в Ростове
На Театральной площади в Ростове по неизвестным причинам потух вечный огонь, сообщают в соцсетях очевидцы.

Очевидцы сообщили, что в Ростове на Театральной площади погас Вечный огонь. Однако при этом оттуда продолжает идти газ. Его запах чувствуют находящиеся неподалеку от стелы люди.

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По какой причине погас Вечный огонь, пока не сообщается. В соцсетях комментаторы призвали очевидцев не писать о происшествии, а обратиться к спасателям.

Ранее в селе Приморка в Ростовской области на воинском мемориале Вечный огонь решили показывать на экране телевизора. Пользователи соцсетей отнеслись к идее неоднозначно.

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