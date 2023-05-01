Медик предупреждает, что почувствовать укус клеща сразу практически невозможно, так как слюна этих насекомых содержит обезболивающее вещество. Кроме того, клещи могут попадать в дома вместе с домашними животными или самостоятельно попадать в дом в собранных цветах. Если обнаружили клеща на коже, необходимо аккуратно его удалить, чтобы не обломить челюсти и лапки насекомого, а затем переложить его в банку и доставить в поликлинику на анализ.