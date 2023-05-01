Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
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Updated Сегодня, 18:17
Клещи являются переносчиками различных инфекций, которые могут вызывать серьезные заболевания у человека и животных. Некоторые из них, например, боррелиоз, клещевой энцефалит и риккетсиозы, могут быть опасными для здоровья и даже приводить к смерти. Клещи также могут вызывать аллергические реакции, такие как краснота и зуд на месте укуса, и иногда могут приводить к развитию инфекционных заболеваний кожи.
Кроме того, некоторые виды клещей могут быть носителями опасных токсинов, которые способны вызвать тяжелые отравления, такие как паралич и остановку дыхания. Поэтому важно принимать меры предосторожности при посещении мест, где может быть много клещей, и следить за своим здоровьем после укуса. Если появились какие-либо симптомы заболевания, связанные с укусом насекомого, необходимо обратиться к врачу как можно скорее.
Клещи могут переносить различные болезни, которые опасны для здоровья человека. Вот некоторые из заболеваний:
Боррелиоз — заболевание, симптомы которого могут включать кожную сыпь, боли в суставах и мышцах, а также головную боль и шум в ушах.
Клещевой энцефалит — вирусное заболевание, которое может повредить нервную систему и вызвать головные боли, лихорадку, тошноту, рвоту и судороги.
Риккетсиозы — группа болезней, которые вызываются бактериями из семейства Rickettsiaceae. Симптомы могут включать лихорадку, головную боль, мышечные боли, сыпь и другие, напоминающие симптомы гриппа.
Анаплазмоз — бактериальное заболевание, которое может вызвать лихорадку, головную боль, мышечные боли.
Туляремия — инфекционное заболевание, симптомы которого включают лихорадку, боль в груди, кашель и сильное потоотделение.
Бабезиоз — инфекционное заболевание, которое вызывается паразитом Babesia microti. Симптомы могут включать лихорадку, сильную усталость, мышечные боли и желтуху.
Это далеко не полный список болезней, которые могут быть переданы через укус клеща. Если появились признаки заболевания после укуса клеща, следует обратиться к врачу для диагностики и лечения.
Клещи просыпаются из спячки весной, когда температура почвы достигает примерно 5-6 градусов. Обычно это происходит в апреле-марте в зависимости от региона и климата. Клещи могут быть опасны при температуре воздуха от +5 до +10 градусов и выше, но наиболее активны они при температуре около +20 градусов и выше.
Клещи не исчезают в течение всего теплого периода года, до конца осени, когда температура воздуха начинает понижаться и наступает время их спячки. В зависимости от региона, этот период может продлиться до конца октября или даже до начала ноября.
Следует помнить, что наличие клещей зависит от местности, времени года и погодных условий. Поэтому необходимо принимать меры предосторожности и использовать средства от укусов насекомых при посещении лесов, парков и других мест.
Если укусил клещ, следует немедленно принять меры, чтобы убрать его и предотвратить возможную инфекцию. Вот несколько шагов, которые необходимо выполнить:
Найти клеща на коже и использовать щипцы или пинцет, чтобы осторожно схватить его как можно ближе к коже.
Осторожно вытянуть насекомое, потянув его прямо вверх, не закручивая и не искривляя его.
После того, как клещ удален, очистить укус медицинским спиртом или водкой, а затем нанести на укус антисептическое средство, такое как йод или зеленка.
Сохранить клеща в закрытом контейнере, например, в пластиковом пакете или бутылке, на случай, если потребуется проверить его на наличие инфекций.
В течение нескольких недель следить за состоянием здоровья и обратиться к врачу, если появятся симптомы, такие как лихорадка, сыпь, головная боль или боли в суставах.
Важно не сдавливать клеща пальцами или не использовать масло, чтобы не вызвать дополнительную реакцию. Если нет уверенности, что получится безопасно удалить клеща, стоит обратиться за помощью к медицинскому работнику.
Некоторые эксперты рекомендуют обратиться к врачу незамедлительно после укуса клеща, чтобы провести обследование и выяснить, была ли передана инфекция. Особенно важно обратиться к медикам, если заметили, что клещ находился на коже более 24 часов или появились какие-либо симптомы заболевания.
Существуют два типа прививок от клещевого энцефалита — это прививки первичной вакцинации и прививки укрепления иммунитета.
Прививки первичной вакцинации обычно проводятся в течение нескольких месяцев, состоящие из трех или четырех инъекций, в зависимости от конкретной вакцины. Обычно первая инъекция делается в начале весны, до начала сезона клещей. Вторая инъекция - через 1-3 месяца после первой, а третья — через 9-12 месяцев. В некоторых случаях проводится четвертая инъекция, которая может быть необходима для укрепления иммунитета.
Прививки укрепления иммунитета проводятся через 3-5 лет после первичной вакцинации. Они помогают поддерживать иммунитет против клещевого энцефалита на длительный период времени.
Прививку от клещевого энцефалита рекомендуется делать в период с февраля по сентябрь, за несколько недель до начала сезона активности клещей. Однако, если забыли сделать ее в начале сезона, то можно выбрать любое время года, кроме зимнего периода.
Прививка от клещевого энцефалита считается очень эффективной в профилактике этого заболевания. Однако она не гарантирует полную защиту от заражения и не предотвращает укусы клещей. Поэтому важно принимать меры предосторожности при посещении мест, где могут быть насекомые, и следить за своим здоровьем после укуса.
Добавим, что прививку может сделать в медицинских учреждениях.
Медик одной из донских больниц Ольга Фарасян рассказала RostovGazeta, что следует избегать мест, где могут обитать клещи: необрабатываемые леса и лесополосы, заросли в городских парках и на дачах.
Медик предупреждает, что почувствовать укус клеща сразу практически невозможно, так как слюна этих насекомых содержит обезболивающее вещество. Кроме того, клещи могут попадать в дома вместе с домашними животными или самостоятельно попадать в дом в собранных цветах. Если обнаружили клеща на коже, необходимо аккуратно его удалить, чтобы не обломить челюсти и лапки насекомого, а затем переложить его в банку и доставить в поликлинику на анализ.
Собеседница подчеркивает, что возможность заразиться клещевым энцефалитом существует не только через непосредственный укус насекомого. Они также могут кусать коз и коров, заражая молоко и другие продукты, которые производятся из него.
Чтобы защитить себя от паразитов, эксперт рекомендует использовать репелленты, пройти профилактические прививки.
Фарасян также говорит, что у клещевого энцефалита есть инкубационный период, который может длиться до двух недель. После этого появляется озноб, тошнота и повышение температуры. Боли в мышцах, особенно в шее и спине, могут появиться в конце периода инкубации.
В Ростовской области было выделено более четырех миллионов рублей на борьбу с клещами и комарами — насекомыми, которые являются переносчиками инфекционных заболеваний. Управление благоустройства и лесного хозяйства объявило аукцион, чтобы найти подрядчика, который проведет пять акарицидных обработок на площади 424 гектара с использованием препарата Цифокс и опрыскать Цифоксом 100 гектаров лесных насаждений для борьбы с комарами. Кроме того, подрядчик должен использовать специальный препарат для сухой обработки зеленых зон. Максимальная стоимость контракта составляет около 4,4 миллиона рублей, а работу необходимо завершить до 28 декабря.
Домашние животные, такие как собаки и кошки, также подвержены риску заражения клещевым энцефалитом и другими заболеваниями, передаваемыми клещами. Чтобы защитить своих питомцев, можно применять следующие меры:
Проводить регулярные осмотры животных, особенно после прогулок в зеленых зонах или в лесу.
Использовать средства от блох и клещей, такие как шампуни, капли, спреи и ошейники. Обратиться к ветеринару за советом при выборе.
Если у животного есть длинная шерсть, регулярно нужно ее стричь, чтобы было легче обнаружить и удалить клеща.
Избегать прогулок животных в зонах с высокой плотностью клещей или по возможности ограничить время прогулок в таких местах.
Проверять окружающую территорию на предмет наличия клещей и предпринимать меры для снижения их плотности вокруг дома, например, убирать высокую траву.
Если обнаружили клеща на своем питомце, нужно его удалить как можно скорее, используя специальный инструмент для этих целей или обратиться к ветеринару.
Поддерживать иммунитет своего животного, следить за его здоровьем и регулярно обращаться к ветеринару для профилактического осмотра и вакцинации.
Следуя этим рекомендациям, можно снизить риск заражения домашнего животного клещевым энцефалитом и другими заболеваниями, передаваемыми клещами.